Königsfeld vor 17 Stunden

Leitpfosten standen im Weg

Gegen zwei Leitpfosten vor einem Anwesen in der Ortsstraße Alter Posdorfer Weg in Königsfeld stieß am Mittwochvormittag ein unbekannter Fahrzeugführer. Obwohl Sachschaden in Höhe von rund 120 Euro ent...