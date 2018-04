Leitpfosten rausgerissen

Bislang Unbekannte haben am Sonntagmorgen, zwischen 4.30 und 4.45 Uhr, in Premich in der Wollbacher Straße zwei Stangen für Verkehrsschilder beschädigt. Zudem wurden mehrere Leitpfosten auf einer Länge von circa 150 Metern aus der Erde gerissen und in den Straßengraben geworfen. Die Polizei nimmt an, dass es drei oder vier Täter gewesen sein müssen. Es werden nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung geführt. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen nimmt unter Tel.: 0971/714 90 Hinweise entgegen, die zur Ermittlung der Täter führen können. Die Streifenbeamten konnten die Leitpfosten wieder in den Boden stecken, so dass die Verkehrssicherheit inzwischen wieder hergestellt ist. pol