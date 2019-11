Leitfaden für das Alter und Lebensende

"Was bleibt" heißt der Leitfaden, mit dem die Gemeinde Ahorn ein weiteres Pilotprojekt im Landkreis entwickelt hat und nun vorstellte. Seit Oktober vergangenen Jahres bietet der Seniorenbeirat einmal wöchentlich - jeweils am Montag von 10 bis 12 Uhr - im Bürgerhaus "Linde" in Ahorn kostenlose Beratungen und Informationen an. Schwerpunktmäßig, sagt Silvia Finzel, stünden Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten oder Betreuungsverfügung im Mittelpunkt der Gespräche. Dabei, so die Seniorenbeauftragte, habe sie die Erfahrung gemacht, dass das Sterben oft ein Tabu-Thema sei. Das Beratungsangebot werde sehr gut angenommen.

Alles an einem Platz

Auf Grundlage der vielen Gespräche wurde jetzt dieser Leitfaden "Was bleibt" entwickelt und erarbeitet, den Bürgermeister Martin Finzel, Silvia Finzel und Verwaltungsmitarbeiterin Franziska Dorn am Donnerstag der Öffentlichkeit vorstellten. Der Ordner bietet die Möglichkeit, alle nötigen Unterlagen, Verfügungen und Wünsche an einem Ort aufzubewahren. Das reicht von persönlichen Angaben, Kontaktpersonen, bis hin zu Verfügungen für den Todesfall, Versicherungen, Testamentsunterlagen oder Grabpflegevertrag. "Sich frühzeitig mit dem Thema Sterben zu beschäftigen, kann es leichter machen loszulassen, gelassener darauf einzugehen und alles Wichtige rechtzeitig zu regeln", erklärte Martin Finzel die Intention. gb