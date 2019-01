Leitersturz endet im Krankenhaus

Auf einer Baustelle "Am Flügelbahnhof" kam es am Montagnachmittag zu einem Arbeitsunfall, bei dem sich ein Mann schwere Verletzungen zuzog. Der Geschädigte war auf eine Leiter gestiegen, um seine Beton-Bohrmaschine, welche an der Wand befestigt war, auszurichten. Beim Besteigen der Leiter rutschte der 44-Jährige mit dem Fuß von der Trittstufe, stürzte infolge aus etwa einem halben Meter Höhe zu Boden und zog sich hierbei eine Knöchelbruch zu. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst in die Frankenwaldklinik gebracht. Nach polizeilichen Erkenntnissen scheidet Fremdverschulden als Unfallursache aus.