Bad Staffelstein vor 11 Stunden

stublang.inFranken.de

Leistungsabzeichen wurden erreicht in vier Stufen

Man merkte ihnen die Freude und den Stolz richtig an: am Samstagnachmittag erhielten zwei junge Frauen und sieben junge Männer ihre Leistungsabzeichen in Bronze, Silber, Gold und in Gold-Grün. Vor der...