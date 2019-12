Leinwand und Manege

Am kürzesten Tag des Jahres packt Deutschland das Kurzfilmfieber. Am 21. Dezember wird an vielen Orten in Europa den filmischen Kleinoden gehuldigt - auch in Bamberg. Lichtspiel und Odeon nehmen dabei den Zirkus Giovanni von Don Bosco am Jakobsberg mit ins Boot, oder besser: in das beheizte Zirkuszelt. Unter dem Motto "Salto Mortale" bietet die Manege am heutigen Samstag (Einlass 19 Uhr) Raum für Akrobatik, Jonglage, Luftartistik, buntes Zirkusleben - live und auf der Leinwand. In der Auswahl internationaler und prämierter Kurzfilme dreht sich alles rund um die Welt von Artisten, Magiern und sonstigen Lebenskünstlern. Vorverkauf im Odeon und Lichtspiel oder online unter lichtspielkino.de. red