Die Mitglieder des Mainleuser Marktgemeinderates kommen am Montag, 5. August, um 19 Uhr in der Aula der Grund- und Mittelschule (Schulstraße 1) zu einer Sitzung zusammen. Themen sind unter anderem die Erweiterung des Kinderhorts am Rathaus, die Sanierung der WC-Anlage und Einbau eines behindertengerechten WCs in der Mehrzweckhalle Schwarzach sowie ein Antrag auf Leinenzwang für Hunde von 1. April bis 15. Juli außerhalb von Ortschaften. red