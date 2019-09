Die nächste Bau- und Umweltausschusssitzung der Gemeinde findet am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Neben diversen Bauanträgen und -voranfragen werden die Trassenverschiebung der A 70 aus dem Rutschhangbereich Thurnau sowie die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes und der Antrag auf Errichtung einer Fahrbahnverschwenkung am Ortseingang Strössendorf in der Zeublitzer Straße behandelt. Weiter stehen der Kordigastberglauf und der Antrag auf Anbringen eines Hinweisschildes zur Leinenpflicht im Bereich Flutmulde auf der Agenda. red