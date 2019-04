"Leinen los" ist kein Spaß

Am Sonntagabend meldete sich ein Sportbootfahrer bei der Polizei und teilte mit, dass die Festmacherleinen eines am Kai eines ortsansässigen Baustoffherstellers liegenden Arbeitsschiffes teilweise gelöst worden seien und das Schiff abzutreiben drohe. Der daraufhin hinzugerufenen Wasserschutzpolizei Bamberg gelang es, das etwa 40 Meter lange Schiff wieder so weit zu sichern, dass ein Abreißen der verbliebenen Taue und ein Abtreiben in die Schleuse Viereth bzw. das dortige Wasserkraftwerk verhindert werden konnte. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass eines der Haltetaue offenbar absichtlich gelöst worden war. Deshalb wurden Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr aufgenommen.

Die Wasserschutzpolizei bittet um Hinweise, wer auffällige Personen oder Fahrzeuge, vermutlich im Laufe des Sonntags, auf dem offen zugänglichen Firmengelände oder gar an der Schiffsanlegestelle gesehen hat (Telefon 0951/9129-590). pol