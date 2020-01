Leikeim-Cup mit Debütant aus Österreich

Anpfiff zur 36. Auflage des Leikeim Cups des TSV Staffelstein: Am Sonntag steigt ab 9:45 Uhr in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein das traditionsreiche Hallenfußballturnier. Mit der österreichischen Mannschaft FC Neustift-Innermanzing ist in diesem Jahr auch ein Debütant dabei. Dort wirkt mit Toni Reinlein ein alter Bekannter des TSV Staffelstein mit und initiierte den Start der Österreicher.

Als Titelverteidiger geht der TSV Marktzeuln ins Turnier. Hoffnungen auf den Titel machen sich auch der FC Lichtenfels und die Gastgeber des TSV Staffelstein, der bereits neunmal den Leikeim Cup gewann. Ob das gelingt, wird sich am Abend zeigen, wenn um 18:15 Uhr das Finale gespielt wird. Los gehts aber schon am Sonntagmorgen um 9:45 Uhr.

Gruppe A: TSV Staffelstein I, TSV Marktzeuln, ESV Lichtenfels, TSV Rossach, FC Burgkunstadt, Borussia Siedlung Lichtenfels

Gruppe B: TSV Staffelstein II, DJK Lichtenfels, FSV Unterleiterbach, Schwabthaler SV, FC Neustift-Innermanzing, FC Lichtenfels.