Leihwagen am Burgblick angefahren

Ein Leihwagen wurde in der Nacht auf Montag in der Straße Burgblick in Bad Kissingen gegenüber der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand abgestellt. Im Laufe der Nacht blieb ein bislang unbekanntes Fahrzeug an dem Leihwagen hängen und verursachte Blechschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 90 zu melden. pol