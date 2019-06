Leidenschaftliche Sängerin feiert Geburtstag

Rüstig und vital feierte am Montag Helene Süßmuth, geborene Aumüller, in Schwürbitz ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin ist eine waschechte Schwürbitzerin. Aus der Ehe mit ihrem im vergangenen Jahr verstorbenen Ehemann Bruno Süßmuth gingen drei Kinder (zwei Töchter, ein Sohn) hervor.

In guter Erinnerung liegt der Jubilarin noch die Eiserne Hochzeit vom 2. Juni 2017, die ebenso im Familienkreis gefeiert wurde. Große Freude machen der Jubilarin ihre vier Enkelkinder. Helene Süßmuth war zusammen mit ihrem Ehemann über fünf Jahrzehnte sehr engagiert in der evangelischen Kirchengemeinde bzw. im evangelischen Kirchenchor, gleichzeitig war sie im "Gesangverein Liedertafel" Schwürbitz aktiv, wo sie vor einigen Jahren entsprechende Ehrungen erhielt. Ehemann Bruno Süßmuth war über 30 Jahre Vorsitzender des gemischten Chores. Die Auflösung der "Liedertafel" erfolgte zum Bedauern von Helene Süßmuth wegen Personal- und Nachwuchsmangels am 14. Dezember 2011.

Es gratulierten neben den Familienangehörigen, Verwandten, Bekannten und Nachbarn Zweiter Bürgermeister Dirk Rosenbauer, Pfarrer Matthias Hain und Lektor Thomas Gruber von der evangelischen Kirchengemeinde Schwürbitz. ha