Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß eines Kleinlasters mit einem Toyota wurde am Dienstagnachmittag in Wildflecken einer der Autofahrer leicht verletzt, meldet die Polizei. Gegen 15 Uhr wollte ein Paketdienstfahrer sein Gefährt rückwärts rangieren, um zu wenden. Ehe er dazu ansetzte, rollte er noch etwas nach vorne. Dabei übersah der 39-jährige Angestellte des Paketdienstes einen vorbeifahrenden Pkw und prallte diesem in die Seite. Der Schaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen liegt bei insgesamt 5000 Euro. Der Toyota-Fahrer begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme mit Schmerzsymptomen in ärztliche Behandlung. pol