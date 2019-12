Leichtsinn mit Folgen

Am Montag gegen 17.45 Uhr wollte eine VW-Fahrerin von der Autobahn in den Hafen fahren und übersah dabei eine andere Autofahrerin. Beim Zusammenstoß wurde der VW noch auf einen an der Kreuzung stehenden BMW geschleudert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 18 000 Euro. pol