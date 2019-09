Leichtsinn kommt teuer zu stehen

Am Montagmittag hob eine Frau an einem Geldausgabeautomaten an der Breitenau einen zweistelligen Bargeldbetrag ab. Erst am Nachmittag fiel der Dame ihr Missgeschick auf, dass sie das Geld im Ausgabeschacht vergessen hatte. Nach Rücksprache mit der Bank stellte sich heraus, dass zwischenzeitlich ein Unbekannter die Summe einfach mitgenommen hatte.

Langfinger hatte Rauschgift einstecken Am Spätnachmittag des Mittwochs wurde die Polizei zu einem Bekleidungsgeschäft in die Innenstadt gerufen, weil dort zwei Frauen im Alter von 23 und 21 Jahren gemeinschaftlich zwei Pullover stehlen wollten. Bei der Durchsuchung der 21-Jährigen tauchten dann unter den Ausweispapieren knapp 1,3 Gramm Marihuana auf, weshalb sich die Frau auch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten muss. Unbekannter beschmiert Fahrkartenautomaten Sachschaden von etwa 350 Euro richtete ein Unbekannter an zwei Fahrkartenautomaten zwischen dem 2. und 3. September am ZOB in der Promenadestraße an. Der Täter besprühte die Automaten mit schwarzer Lackfarbe, weshalb die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 Zeugen zu der Sachbeschädigung sucht.

Betrunkene Frau klaut Verkehrszeichen Am Donnerstag kurz vor 2 Uhr wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen darüber informiert, dass eine junge Frau den Berliner Ring mit einem Verkehrszeichen in der Hand überquert hatte. Als die Frau auf ihr Tun angesprochen wurde, ließ sie das Verkehrszeichen kurzerhand in der Moosstraße stehen und ging nach Hause. Als dann die Polizei eintraf, stellte sich die angetrunkene 18-Jährige (1,14 Promille) und gab an, das Verkehrszeichen gefunden zu haben. Unfallflucht: Zeugen bitte melden In der Wildensorger Hauptstraße kam am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr einer Smart-Fahrerin ein dunkles Fahrzeug entgegen, weshalb die Frau mit ihrem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste und auf dem nicht befestigten Fahrbahnrand mit dem rechten Vorderrad gegen ein tief sitzendes Abflussrohr stieß. Das Rad wurde aus der Aufhängung gerissen und der Reifen platzte. Der Unfallverursacher fuhr unerlaubt einfach weiter. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Polizei sucht den Fahrer eines silberfarbenen Autos, der den Unfall vermutlich beobachtet hat. Dieser und andere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen. 26-Jähriger hatte Rauschgift einstecken Während der Personenkontrolle eines 26-jährigen Mannes am Mittwochabend auf dem Parkplatz an der Breitenau kamen bei ihm ein Joint sowie Marihuana-Dolden zum Vorschein. Das Rauschgift wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der Mann muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ford mit weißem Lack beschmiert Am Mittwochvormittag zeigte ein Rentner bei der Polizei an, dass ein Unbekannter zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, seinen grauen Ford C-Max auf einem privaten Parkplatz in der Weißenburgstraße rundum mit weißem Lack beschmiert hatte. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschaden von etwa 2000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

Hauswand mit Graffiti beschmiert Irgendwann zwischen Sonntag, 1. September, und Dienstag, 17. September, besprühte ein Unbekannter die Hauswand des Bauamtes in der Kasernstraße großflächig mit roten und weißen Graffiti-Schmierereien. Den angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. pol