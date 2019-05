Leichtsinn kommt teuer zu stehen

Als am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Lkw-Kippers auf der A 70 in Fahrtrichtung Bamberg zum Überholen eines vorausfahrenden Silo-Zuges nach links ausscherte, übersah er den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Ford eines 50-Jährigen. Dieser musste nach rechts ausweichen um eine Kollision zu vermeiden. Dabei streifte er den Silo-Zug hinten rechts, wurde abgewiesen und setzte mit seinem Fahrzeug auf der Außenschutzplanke auf, auf der er etwa 50 Meter entlang rutschte, bis sein nun total beschädigtes Auto in Schräglage zum Stehen kam. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen und der Schutzplanke dürfte sich auf mindestens 19 000 Euro belaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Scheßlitz unterstützte die Autobahnpolizei bei der Absicherung der Unfallstelle und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.