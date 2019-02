Der TSV Neukenroth kann auf ein zufriedenstellendes Sportjahr zurückblicken. Erster Vorsitzender Leo Welscher berichtete, dass die Mitgliederzahl nach einem kontinuierlichen Rückgang in den drei Vorjahren erstmals wieder leicht angestiegen sei. Mit 138 Kindern und Jugendlichen nehme der Verein innerhalb des Landkreises eine Spitzenstellung ein. Doch angesichts des demografischen Wandels werde sich im Nachwuchsbereich bald ein kontinuierlicher Mitgliederrückgang abzeichnen.

Trotz erheblicher Investitionen in die Optimierung der Sportanlagen und des Sportbetriebs sei aufgrund der leicht angestiegenen Besucherzahlen eine weitere Konsolidierung des Vereinsetats eingetreten, wie Schatzmeister Herbert Spörl betonte. Doch ohne die finanziellen Zuwendungen von Idealisten und das selbstlose Engagement der Betreuer wäre diese positive Entwicklung nicht möglich gewesen.

Die Rechenschaftsberichte der Mannschaftsbetreuer über den Verlauf des vergangenen Jahres stimmten im Großen und Ganzen zuversichtlich. Bei den personell zum Teil "dünn" besetzten Kleinfeldteams sei nach wie vor eine zielführende Kooperation mit der SG Pressig-Rothenkirchen erkennbar. Im Bereich der Großfeldmannschaften sei der Klassenerhalt der B-Junioren in der BOL erfreulich gewesen, während der unglückliche Abstieg der A-Junioren aus dieser Liga und die kurzfristige Abmeldung der C-Junioren vom Spielbetrieb Enttäuschungen dargestellt hätten.

Auch im Bereich der beiden Herrenmannschaften seien die vor Saisonbeginn gesetzten Ziele nur ansatzweise erreicht wor-den. Trotz des Zuwachses durch Nachwuchstalente, denen Trainer Thomas Lipfert auch in Zukunft sein Vertrauen schenken werde, sei noch nicht die gewünschte personelle Entspannung eingetreten.

Kinderturnen geht weiter

Durch den unerwarteten Tod von Johanna Appelius, die 43 Jahre lang als Übungsleiterin in Kinderturnabteilung mit Enga-gement, Fachkompetenz und Empathie tätig gewesen sei, ist nach Aussage des Vereinsvorsitzenden eine große Lücke entstanden. Da sie aber schon langfristig Vorsorge für ihre potenzielle Nachfolge getroffen habe, sei es, auf mehrere Schultern verteilt, möglich, den Sportbetrieb in der Kinderturnabteilung fortzusetzen. Den Tennisdamen hätten in der Bezirksklasse 1 das Klassenziel problemlos erreicht.

Das 125-jährige Vereinsjubiläum, bei welchem 125 Helfer im Einsatz gewesen seien, habe unter der Regie von Jürgen Weißerth, Christian Schülein und Herbert Spörl bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vor allem beim Festkommers sei der "Spagat" zwischen festlichem Jubiläumscharakter, einem Einblick in die Erkenntnisse und Methoden der modernen Sportwissenschaft bis hin zu einer von Fröhlichkeit und Humor geprägten Geselligkeit perfekt gelungen.

Unter der Leitung von Gemeinderat Rudi Jaros konnten die Neuwahlen zügig durchgeführt werden. Sie hatten folgende Ergebnisse: Zweite Vorsitzende Hanne Hein, Schatzmeister; Herbert Spörl und Sacha Schnapp, Platzkassiere: Richard Weißerth und Hans-Michael Schneider, Schriftführer: Marco Friedrich und Jürgen Weißerth, Abteilungsleiter Fußball-Herren: Jürgen Weißerth, Abteilungsleiter Fußball Junioren-Kleinfeld: Jürgen Zipfel, Abteilungsleiter Fußball Junioren-Großfeld: Klaus Beranek, Abteilungsleiter Kinderturnen: Ivonne Beranek und Katharina Rubel, Abteilungsleiterin Damengymnastik: Bettina Rubel, Abteilungsleiter Tennis: Heidi Bienlein-Detsch und Susanne Förtsch, Technischer Dienst: Uwe Cichy, Georg Fiedler, Tobias Fiedler und Florian Wachter, Kassenprüfer: Alexander Fröba, Albert Rubel / Fähnriche: Georg Fiedler, Tobias Fiedler, Werner Stöcker, erweiterte Vorstandschaft: Stefan Nickol, Hans-Michael Schneider, Christian Schülein und Florian Wachter.

Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth lobte die hervorragenden Strukturen innerhalb der Vereinsführung und überreichte eine gemeindliche Zuwendung. lw