Leichte Wanderung nach Triebsdorf

Die Wandergruppe unter Leitung von Barbara Scheele, die sich alle 14 Tage zu leichten Wanderungen am Treff am Bürglaßschlösschen trifft, hat diesmal Triebsdorf zum Ziel. Dort ist in der "Schnitzelstube" eine Einkehr geplant. Los geht es am Mittwoch, 12. September, um 12 Uhr. Mit der Linie 4 wird bis zur Haltestelle Schützenhaus gefahren. Von dort aus läuft die Gruppe durch das Finkenauer Wäldchen nach Triebsdorf. Neue Teilnehmer sind immer willkommen. red