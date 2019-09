In der Einkaufsmeile in Garitz parkte ein 79-jähriger am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug. Beim Ausparken stieß er mit dem Wagen eines 64-Jährigen zusammen, der sein Auto gerade in eine Lücke einparkte. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Lackschaden in Höhe von etwa 500 Euro. pol