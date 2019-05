Leichtathletik

Härtl beim 41. Lange- Bahn-Lauf in Topform Der Suhler Lange-Bahn-Lauf, der älteste und auch schwerste Lauf dieser Art in Thüringen, fand bereits zum 41. Mal statt. Start und Ziel für die Nachwuchsklassen ist die Suhler Schießsportanlage auf dem Friedberg.

Bei der Langstrecke befindet sich das Ziel an der Bergbaude "Lange Bahn". Am Start waren auch Läufer aus dem Landkreis Coburg. Einen Klassensieg errang Leonie Stäblein vom TSV Bad Rodach in der Klasse W7 über 1400 Meter. Die U12-Kinder mussten 2800 Meter laufen. Anton Kasimir Schulze vom TV 48 Coburg wurde in der M10 Dritter bei 34 Teilnehmer. Bettina Burgk (SV Bergdorf-Höhn) erlief sich Platz 2 in der Klasse W45 über zehn Kilometer.

Anke Härtl, ehemals TV 48 Coburg, jetzt LG Rennsteiglaufverein, zeigte eine unglaublich starke Leistung. Als W50-Läuferin wurde sie mit 45:44 Minuten Gesamtzweite. Der erfolgsverwöhnte M65-Läufer Werner Militzke vom TV 48 Coburg musste sich mit Platz 4 zufriedengeben. Lieb mit Klassensieg beim 15. Bleichlochlauf Der 15. Bleilochlauf in Thüringen war zahlenmäßig enorm stark besetzt, darunter auch elf Langläufer aus dem Leichtathletikkreis Oberfranken West, die die zum Teil anspruchsvolle Strecken meisterten und dabei immer den Bleilochstausee im Blick hatten.

Beim Rennen über 24 Kilometer verzeichnete Christine Lieb vom TV 48 Coburg in der W55 einen Klassensieg. Kai Wolf (ATSV Nordhalben) wurde in der M45 Zweiter, Jürgen Ohland Fünfter in der M60, Anja von Imhoff Vierte in der W50 (beide TV 48 Coburg). Der für die TSG Niederfüllbach startende Michael Raab kam auf Rang 18 in der M 35.

Die schwer zu laufende 48-Kilometer-Strecke meisterten Stefan Kampmann und Matthias Gebauer vom TSV Lützelbuch als M55-Läufer mit Bravour, ebenso wie Simone Gerstmayer und Christian Zeeh vom Coburger RunningBros Verein. Nicht so strapaziös waren die zwölf Kilometer. Klaus Halves (M50) vom ILG Coburg und Werner Militzke (M65) belegten jeweils Platz 2. uz