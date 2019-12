Lehrpfad und Kanal

Zur Sitzung des Marktgemeinderates Wonsees am Mittwoch, 4. Dezember, um 19.30 Uhr wird in den Sitzungssaal des Rathauses Wonsees eingeladen. Beraten wird unter anderem die Anlegung eines Naturlehrpfades an der ehemaligen Hül Großenhül sowie der Anschluss von Feulersdorf an die Entwässerungsanlage Weismain und die Ergänzungssatzung zur Einbeziehung von Grundstücken der Gemarkung Wonsees in den bauplanungsrechtlichen Innenbereich des Ortsteiles Wonsees . red