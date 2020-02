Lehrkräfte setzen bayernweit ein Zeichen

"Wir als Kreisverbände Bamberg-Stadt und Bamberg-Land des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands stehen am landesweiten BLLV-Aktionstag ,Lehrermangel: So nicht!' für uns Lehrerinnen und Lehrer ein", erklärten die Vorsitzenden Eric Schnee und Michael Siegel der Kreisverbände Bamberg Stadt und Land. "Die Kolleginnen und Kollegen an unseren Grund-, Mittel- und Förderschulen werden sich am 7. Februar positionieren und ein Zeichen setzen."

Geschehen werde dies in Form individuell gestalteter Protestfotos und Postkarten. Auf diesen Karten werden ganz persönliche Botschaften an den Kultusminister formuliert. "Wir sammeln alle Postkarten der Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern und übergeben diese persönlich an den Kultusminister."

Der Protest richte sich gegen die Anfang Januar angeordneten "Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung" des Kultusministeriums. "Unsere Botschaft ist klar: So nicht - wir sind viele, wir sind laut und wir sind stark", so die beiden Kreisvorsitzenden. red