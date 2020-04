Lehrkräfte nähen Masken

In den vergangenen Wochen haben die Lehrkräfte und Mitarbeiter der GGSD Berufsfachschulen für Kinderpflege und Ernährung und Versorgung in Vierzehnheiligen neben der Vorbereitung von Unterrichtsmaterialien für den Heimunterricht in der Freizeit Behelfs-Mund-Nasen-Masken genäht. Unter Anleitung der Fachlehrerinnen für Hauswirtschaft sind so bereits eine Vielzahl an Masken für Schüler und Mitarbeiter des Bildungszentrums entstanden.

Wenn der Schulbetrieb in einiger Zeit wieder beginnt, möchten die Berufsfachschulen nicht nur in schulischen Belangen, sondern auch in puncto Infektionsschutz gut vorbereitet sein. Unter Einhaltung und Erweiterung der auch schon vor der Corona-Krise an den Berufsfachschulen praktizierten Hygienemaßnahmen hoffen die Lehrkräfte, durch ihre Aktion mitzuhelfen, die Infektionsrate niedrig zu halten. Auch wenn man sich und andere durch das Tragen der Behelfsmasken nur bedingt vor einer Infektion schützen kann, so sind diese dennoch sinnvoll. Denn beim Husten, Niesen oder Sprechen werden Tröpfchen freigesetzt, die möglicherweise Viren enthalten können.

"Das Tragen wird zunächst sicher ein völlig ungewohntes Gefühl des Miteinanders werden, an das man sich jedoch sicher schnell gewöhnen wird, da es eine Möglichkeit darstellt, vielleicht bald wieder in den gewohnten Schulalltag zurückzukehren", so die Fachlehrkraft für Hauswirtschaft Beatrice Kaiser. red