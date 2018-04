Lehrgangstag an Imkerschule Oberfranken

Am Samstag, 14. April, hält die Imkerschule Oberfranken im Wasserschloss Mitwitz einen zweiteiligen Lehrgangstag ab: Von 90 bis 12 Uhr stehen "Grundlagen zur Königinnenzucht" auf dem Programm. Der anerkannte Reinzüchter Rüdiger Wintersperger erläutert die Voraussetzungen, die ein Imker erfüllen muss, um erfolgreich Königinnen züchten zu können. Der Lehrgang richtet sich besonders an Imker, die bereits Erfahrung in der Völkerführung besitzen und am Kurs "Praktische Königinnenzucht" am 12. Mai teilnehmen wollen. Ab 13 Uhr befasst sich die staatliche Fachberaterin für Bienenzucht, Barbara Bartsch unter dem Thema "Jungvolkbildung und Schwarmlenkung". Anmeldung zum Kurs an die E-Mail-Adresse imkerschule-oberfranken@posteo.de oder an die Postadresse Imkerschule Oberfranken, Mälzergasse 1, 95499 Harsdorf. red