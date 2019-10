Lehrgang: Waldarbeit sicher und überlegt

In Zusammenarbeit mit der Waldbauernvereinigung Fränkische Schweiz, der örtlichen Forstverwaltung, der Landwirtschaft Jugendhaus Burg Feuerstein und der bayerischen Forstverwaltung findet am Dienstag/Mittwoch, 5./6. November, sowie am Samstag/Sonntag, 12./13. November, jeweils ein Motorsägenlehrgang für Waldbesitzer statt. Dieser widmet sich der Haftung, dem Unfallschutz und der Sicherheit bei der Waldarbeit, den Bestimmungen der Unfallverhütung und der Arbeitskleidung sowie der Technik des Baumfällens (bezüglich Baumwuchs, -art und Standort). Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Nähere Informationen erteilt die KLVHS Feuerstein in Ebermannstadt unter Telefon 09194/73630 oder über E-Mail an zentrale@klvhs-feuerstein.de. Anmeldung erwünscht bis Dienstag, 22. Oktober. red