Lehrgang in Steinberg: Kraft und Mobilität für jedes Alter

Zu dem Fortbildungslehrgang des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) Bezirk Oberfranken mit dem Thema "Stuhlgymnastik - allgemeine Fitnessgymnastik für Senioren" hatten sich zahlreiche Übungsleiter in der Kronachtalhalle in Steinberg eingefunden. Die Teilnehmer zeigten großes Interesse am Lehrgang, der gleichzeitig auch zur Verlängerung ihrer Lizenzen ausgeschrieben war. Die Referentin Marlene Stopfer-Höhn vermittelte die Inhalte des Lehrgangs anschaulich und abwechslungsreich in Theorie und Praxis. Sie konnte die Übungsleiter mitziehen und begeistern.

Zum Abschluss gab es noch einen theoretischen Teil über Erste Hilfe bei Sportverletzungen. Das positive Feedback der Teilnehmer erfreute besonders Bezirkslehrreferentin Renate Kupijai. Die so ausgebildeten Übungsleiter können nun neu motiviert in ihren Vereinen neue Methoden und attraktive kreative Übungen in ihren Übungsstunden anbieten. eh