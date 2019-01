Lehrgang für Obstgehölzpflege

Auch in diesem Jahr findet ein Fortbildungsseminar für den Freizeitgartenbau in Theorie und Praxis statt. Der Schwerpunkt diesmal liegt auf der Obstgehölzepflege. Referent ist Baumwart Roger Beuchert. Interessierte können sich am Freitag. 22. Februar, ab 14 Uhr im Berufsbildungszentrum Herzogenaurach, Friedrich-Weiler-Platz 2, über Fragen des häuslichen Obstanbaus und den Winterschnitt informieren. Anmeldung bis spätestens Freitag, 15. Februar, an den örtlichen Gartenbauverein oder die Geschäftsstelle des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege (Fax und Telefon 09548/257; E-Mail: info@gartenbauvereine-erh.de). Nähere Informationen unter www.gartenbauvereine-erh.de. red