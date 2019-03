Die Kreisgruppe Haßfurt des Landesjagdverbandes Bayern hält einen Hundeführerlehrgang für Jagd- und für Begleithunde ab. Die Interessenten treffen sich zum Vorgespräch (ohne Hund) am Samstag, 13. März, 14 Uhr, in der TV-Gaststätte am Eichelsee in Haßfurt. Weitere Informationen gibt es bei Rosel Hölzner (Telefon 09521/6194818). red