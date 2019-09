Lehrgang für Fischtransport

Zu einem Lehrgang "Fischtransport" lädt die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß am Freitag, 11. Oktober, von 9 bis 14 Uhr ein. Sollen lebende Fische in ein anderes Gewässer umgesiedelt oder zum Verkauf abtransportiert werden, bedeutet das für die Tiere oft erheblichen Stress, der die Qualität mindern kann. Für Teichwirte oder Hobbyfischer bietet die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß deshalb einen Grundkurs zum fachgerechten Fischtransport an. Weitere Infos und telefonische Anmeldung unter 0921/7846-1502. red