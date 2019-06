Lehrgang an der Imkerschule

Die Imkerschule Oberfranken hält am Samstag, 8. Juni, im Wasserschloss Mitwitz von 9 bis 16 Uhr in Zusammenarbeit mit der staatlichen Fachberatung für Bienenzucht in Oberfranken unter dem Thema "Gesunde Völkerführung" einen Lehrgang ab. Im Lehrgang wird vermittelt, was die Bienenvölker in ihrer Entwicklung unterstützt und was sie behindert, was ihnen gut tut und was nicht. Dieser Lehrgang wird für Bienenfachwarte als Pflichtlehrgang anerkannt. Die Homepage der Imkerschule bietet unter www.imker-oberfranken.de/1786615.htmldie Möglichkeit, sich online anzumelden. Eine Anmeldung ist aber auch über die E-Mail-Adresse der Imkerschule möglich: imkerschule-oberfranken@posteo.de. red