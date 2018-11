Lehrfahrt nach Triesdorf

Eine Lehrfahrt des Verbandes landwirtschaftlicher Fachbildung (vlf) und des Ringes junger Landwirte führt am 5. Dezember nach Triesdorf. Triesdorf ist das landwirtschaftliche Bildungszentrum Nordbayerns. Neben den unterschiedlichsten landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Themen liegt der Schwerpunkt auf praxisnaher Forschung. Die Abfahrt ist um 7.30 Uhr in Weidnitz, Gasthaus "Anker", 8 Uhr Bad Staffelstein, Raiffeisenmarkt in der Oberauer Straße. Um 10 Uhr ist Ankunft in Triesdorf mit Führung Landmaschinenschule mit Kompetenzzentrum für regenerative Energien, 12 Uhr Mittagessen in der Mensa, 13 Uhr Führung Milchgewinnungszentrum (Kuhstall), 15 Uhr Rückfahrt mit Einkehr (gegen 17 Uhr) im Gasthaus Walz in Rothensand; Rückkunft ist gegen 19.30 Uhr in Bad Staffelstein und 20 Uhr (Weidnitz). Anmeldung am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/332-0. red