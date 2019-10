Lehrfahrt der Waldbesitzer-Obleute

Bei der Obleute-Lehrfahrt der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein am Freitag, 25. Oktober, nach Gunzenhausen sind noch Restplätze frei. Kurzentschlossene interessierte Waldbesitzer können gegen einen Kostenbeitrag mitfahren. Zustiegsmöglichkeiten sind in Modschiedel, Weismain, Altenkunstadt, Lichtenfels, Bad Staffelstein und Ebensfeld. Anmeldungen werden in der Geschäftsstelle der Waldbesitzervereinigung zu den Sprechzeiten telefonisch (09571/73563) oder per E-Mail an wbv.lif-sta@t-online.de bis zum morgigen Donnerstag entgegengenommen. red