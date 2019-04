Lehrerwohnhaus bekommt neue Türen

Die Eingangs- und Innentüren in der Erdgeschoss-Wohnung links im sogenannten Lehrerwohnhaus in der Bamberger Straße in Mühlhausen müssen erneuert werden. Wie Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) in der Gemeinderatssitzung erklärte, sind die Einbauten aus dem Jahr 1959. Fünf Leistungsangebote habe die Verwaltung versandt. Drei wurden fristgerecht abgegeben, eines jedoch sei unvollständig gewesen. Der Auftrag wurde zum Angebotspreis von 6985 Euro an die Schreinerei Thomas Pröls aus Mühlhausen vergeben. See