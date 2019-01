Lehrerverband honoriert Treue zahlreicher Mitglieder

Seine Hauptversammlung hielt der Kreisverband Ebermannstadt des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) ab. Die stattliche Anzahl der Besucher zeugte von regem Interesse an den Aktivitäten des Verbandes. Wie Vorsitzende Annette Forster-Sennefelder darlegte, seien die Veranstaltungen 2018 teilweise zusammen mit dem Kreisverband Forchheim angeboten worden, so etwa die Diskussion über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Schul- und Bildungspolitik mit MdL Thorsten Glauber, dem heutigen Umweltminister, das Berufsseminar über den richtigen Einsatz der Stimme, der Besuch eines Marionettenspiels im Jungen Theater in Forchheim und eine Weinfahrt nach Unterfranken. Die Senioren trafen sich außerdem zu aktuellen Themen des Jahres 2018 wie "Der 30-jährige Krieg im Nürnberger Land", "Fake News" und "Fair Trade".

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 25 Jahre: Kathrin Neubauer, Carmen Brieger, Miriam Sümmerer und Sabine Lamprecht 30 Jahre: Annette Forster-Sennefelder und Adelheid Wehrfritz 40 Jahre: Marina Eberlein und Claudia Schillinger 45 Jahre: Hans Döppmann, Mari-Anna Bieger, Walter Wohlhöfner, Eberhard Krieger und Anna Waschner

50 Jahre: Hans Martin Kaiser

60 Jahre: Hans Peter und Luise Thiel red