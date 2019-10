Lehrerverband hört Vortrag

Die im Jahresprogramm des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) für Mitte Oktober angesetzte Veranstaltung "Kindergarten und Grundschule - Hand in Hand" muss aus organisatorischen Gründen um eine Woche vorverlegt werden. Sie findet deshalb bereits am Mittwoch, 9. Oktober, von 15 bis 17 Uhr in der Aula der Grundschule Ebern statt. In diesem Jahr geht es um schulisches Lernen, das durch sensomotorische Reifeverzögerungen eingeschränkt ist. Referentin ist die Sonderschul- und Sprachheillehrerin Lilian Dietz. Die Teilnehmer werden gebeten, eine Yoga- oder Gymnastikmatte mitzubringen und sich bequem zu kleiden. Anmeldung ist erforderlich bei der Vorsitzenden Birgit Finzel, Telefonnummer 09533/387973. jf