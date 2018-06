Lehrerverband fährt zu Luisenburg-Festspielen

red



Der BLLV-Kreisverband Ebern fährt am Samstag, 30. Juni, zu den Luisenburg-Festspielen. Es wird das Volksstück "Andreas Hofer - Die Freiheit des Adlers" aufgeführt. Die Busabfahrtszeiten sind in Ditterswind um 11.15 Uhr, in Maroldsweisach um 11.30 Uhr, in Ebern um 11.45 Uhr und Untermerzbach um 11.55 Uhr.