Lehrerverband belohnt langjährige Treue

Die Weihnachtsfeier im "Goldenen Stern" in Königsberg nutzte der Kreisverband Hofheim des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), um langjährige Mitglieder zu ehren. Vorsitzende Rektorin Gisela Schott konnte zusammen mit ihrem Stellvertreter Oliver Feulner an drei Mitglieder Ehrenbriefe und ein Präsent überreichen. Seit 60 Jahre Mitglied im BLLV ist Rektorin a.D. Ingrid Sieber, die bis zu ihrer Pensionierung die Grund- und Hauptschule in Königsberg leitete. Seit 55 Jahren gehört Rektor a.D. Gerold Snater dem BLLV an. Er war viele Jahre Rektor der Grundschule Zeil/Sand. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Rektor a.D. Werner Holzinger, der langjährige Schulleiter der Hauptschule Hofheim, geehrt. Eine Ehrenurkunde für 25 Jahre überreichte Gisela Schott an die neue Rektorin der Grundschule Burgpreppach, Silke Feulner. sn