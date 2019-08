Lehrerverband bedankt sich bei den treuen Mitgliedern

Der Ehrenabend des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Kreisverband Kulmbach, wurde wieder vom Kulmbacher Kammerorchester mit seinem Dirigenten Thomas Grünke ausgestaltet, das den ersten und dritten Satz des Konzerts in C-Dur für Violoncello und Streichorchester von A. Vivaldi in gewohnt brillanter Weise zu Gehör brachte. Dabei meisterte die junge Solistin Klara Gollner ihren Part schon bravourös.

Vorsitzender Gerd Elsner wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass dies ein besonderer Ehrenabend sei, da nach dem Zusammenschluss der beiden Kreisverbände Kulmbach und Stadtsteinach die Ehrungen in Zukunft vielleicht in anderer Form ablaufen könnten. Das werde dann die neue Führungsmannschaft entscheiden.

Mitgliedschaft im BLLV, dem größten Lehrerverband in Bayern, bedeute Hilfe bei standespolitischen Fragen und Sorgen. Sie, die heute geehrt würden, hätten erkannt, dass man nur gemeinsam Verbesserungen erreichen könne. Die Geehrten hätten den Funktionären den nötigen Rückhalt gegeben, um Forderungen für alle beim Staat durchsetzen zu können. Ehrungen: 25 Jahre: Juliane Jersch, Brigitte Meiler, Tanja Streller; 35 Jahre: Stefan Mohr, Thea Xynos; 40 Jahre: Martina Deichsel, Christine Hofmann; 45 Jahre: Anneliese Greim, Peter Hanusch, Lilo Hofmann, Christine Koschewa, Bärbel Weidner; 50 Jahre: Heidemarie Hertel, Christa Lesch, Hannelore Winkler; 55 Jahre: Helga Engelhardt; 60 Jahre: Horst Degelmann, Wolfgang Hauptmann; 65 Jahre: Rüdiger Kuczius. red