Lehrer treten an

Am heutigen Freitag findet in der Dreifachsporthalle der Graf-Stauffenberg-Schulen das Fußballturnier um die inoffizielle Stadtmeisterschaft der Lehrermannschaften der weiterführenden Schulen statt. Diese Veranstaltung trägt seit 18 Jahren den Namen des Initiators Theo Gulden, der vor Kurzem seinen 95. Geburtstag feiern konnte. Neben den Graf-Stauffenberg-Schulen werden das E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium, das Dientzenhofer-Gymnasium und das Clavius-Gymnasium um den Titel kämpfen. Ab 14 Uhr beginnen die Spiele. Eine Siegerehrung darf dabei am Ende nicht fehlen, berichten die Veranstalter weiter. Diese findet um 17 Uhr im Foyer der Dreifachturnhalle statt. Namensgeber und Schirmherr Theo Gulden werde diese selbst durchführen. red