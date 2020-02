Lehrer schicken Protestkarten an Piazolo

Der Kreisverband Kulmbach des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verbands (BLLV) hält die Maßnahmen gegen den Lehrermangel für völlig inakzeptabel und hat sich mit persönlichen Botschaften an den Kultusminister Michael Piazolo gewandt. "Wir als KV Kulmbach stehen für uns Lehrerinnen und Lehrer ein", erklärt Kreisverbandsvorsitzende Diana Wende. Die Kolleginnen und Kollegen der Grund,- Mittel- und Förderschulen haben beim landesweiten "BLLV-Aktionstag Lehrermangel: So nicht!" individuelle Protestfotos und Postkarten gestaltet. Auf diesen Karten wurden ganz persönliche Botschaften an den Kultusminister formuliert. "Wir sammeln alle Postkarten der Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern und übergeben diese persönlich an den Kultusminister."

Der Protest richte sich gegen die Anfang Januar angeordneten "Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung" des Kultusministeriums. "Drastische Maßnahmen wie beispielsweise Mehrarbeit oder der Wegfall des vorzeitigen Ruhestands, haben das Fass auch in unserem Kreisverband zum Überlaufen gebracht. Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr enttäuscht, verunsichert und demotiviert", so Wende. Sie fordert die Politik auf, hinzuschauen, welchen Belastungen die Kollegien seit Jahren ausgesetzt sind. "Wir sagen Nein zum Arbeitszeitkonto für Grundschullehrkräfte, Nein zur Anhebung der Antragsaltersgrenze und Nein zu Einschränkungen bei Teilzeitmöglichkeiten!"

Wende wies außerdem darauf hin, dass seit Jahren überlastete Lehrkräfte den Schülern mit ihren vielen Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden könnten. Nun kämen auch noch die Notmaßnahmen hinzu. Darunter werde die Bildungsqualität massiv leiden. Gleichzeitig steigen die Anforderungen und Erwartungen an die Schulen weiter. "Um nicht falsch verstanden zu werden: Lehrerinnen und Lehrer sind engagiert, qualifiziert und sie machen ihre Arbeit gern, mit großem Einsatz und großer Lust." Es könne aber nicht sein, dass das große Engagement weiterhin so ausgenutzt werde. red