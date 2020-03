Lehranstalt informiert über Wildrettung

Bei der Grünlandmahd kann es vorkommen, dass Wildtiere ins Mähwerk geraten. Zu ihrem Schutz können bei der Ernte jedoch Maßnahmen getroffen werden. Bei einem Informationsabend rund um das Thema "Methoden zur Wildrettung" am Mittwoch, 25. März, in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth, Adolf-Wächter-Straße 39, werden verschiedene solcher Möglichkeiten präsentiert. Die Möglichkeiten, um ein Ausmähen von Wildtieren zu vermeiden, wie beispielsweise ein vorheriges Absuchen des Feldes, bestimmte Fahrstrategien beim Mähen oder der Einsatz von Drohnen, werden bei dem Infoabend vorgestellt. Abschließend stellt sich der Verein Kitzrettung Oberfranken vor, der auf Anfrage von Landwirten Kitze sucht, bevor gemäht wird. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0921/7846-1200 oder im Internet unter www.bezirk-oberfranken.de/landwirtschaft. Foto: PR