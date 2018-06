Lehmann wieder vorne

Drei Rennen stehen noch an



In diesem Jahr ist das Wetter auf der Seite der Kartfahrer. Bisher regnete es bei keinem 270er-Kart-Slalom. Das galt auch für das Rennen beim MSV Falkenberg, der einen ungewohnt schnellen Kurs anbot.In der Altersklasse (AK) 1 starteten sechs Fahrer, die AK2 hatte nur neun Teilnehmer. Dort siegte Philipp Lehmann - sein siebter Sieg im neunten Rennen. Er gewann mit großem Abstand, sein Vorsprung betrug 1,85 Sekunden. Wie bereits im vergangenen Rennen machte es Oliver Lehmann seinem Bruder nach und fuhr den Klassensieg in der AK3 (15 Starter) ein. Zudem sicherte er sich den Tagessieg und die Tagesbestzeit.Marcel Schramm blieb ebenfalls fehlerfrei, kam aber nur auf Rang 8. Anne Lehmann unterlief ein Dreher und zwei Pylonenfehler und kam nur auf Rang 12. Bei Kerstin Friedrich lief es nicht besser. Zwei Pylonenfehler pro Wertungslauf bedeuteten Rang 13. Marion Lehmann war im Mittelfeld der 14 Starter der AK4 unterwegs und holte Rang 8.So langsam geht es dem Ende der Saison entgegen, drei Rennen stehen noch an. Am kommenden Sonntag findet der nächste 270er-Kart-Slalom statt. Ausrichter ist der MSC Schillingsfürst.