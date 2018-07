Lehmann wieder auf Rang 1

red



Der Parcours beim MSC Schillingsfürst war sehr schnell und setzte eine vorausschauende Fahrweise voraus. Zudem war er weniger kompliziert als in den vergangenen Jahren - Philipp Lehmann meisterte den Kurs erneut.Seine Siegesserie nimmt kein Ende: Er fuhr seinen achten Sieg im zehnten Rennen unter den 22 Teilnehmern der Altersklasse (AK) 2 ein. Dieses Mal war der Abstand zum Zweitplatzierten minimal (0,13 Sekunden). Auf dem zweiten Platz kam Oliver Lehmann in der AK3 (13 Teilnehmer) ins Ziel. Anne Lehmann konnte zeitlich nicht mit der Spitze mithalten und musste sich mit Platz 9 zufrieden geben. Unter den 16 Startern der AK4 war Marion Lehmann im vorderen Mittelfeld unterwegs. Allerdings flog im ersten Wertungslauf eine Pylone, was sie auf den Platz 11 zurückwarf. In zwei Wochen geht es beim AMSC Hammelburg und beim MSC Hemau mit den letzten beiden Rennen der Saison weiter.