Lehenthal feiert Kerwa

Die evangelische Kirchengemeinde Lehenthal lädt am Sonntag, 9. September, zum Kirchweihfest ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Laurentiuskirche, der von der Chorgemeinschaft Lehenthal/Forstlahm/Kauerndorf und dem Posaunenchor mit ausgestaltet wird. Anschließend findet ein Frühschoppen im Dorfgemeinschaftshaus statt. Am Nachmittags sorgen ein Elektroautofahren für Kinder und eine Tombola für die Unterhaltung der Gäste. red