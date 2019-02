Legenden tauchen auf

Der Harsdorfer Fasching steigt am Samstag, 16. Februar, ab 19 Uhr im Saal des Gemeindezentrums "Zur Tanne". Passend zum Jubiläum des TSV dreht sich das Programm rund um das Geschehen der letzten 100 Jahre. Sportlegenden vergangener Tage werden Kostproben ihres Könnens geben. Aber nicht nur sportliche Ereignisse, sondern auch Feste von einst werden näher beleuchtet, so zum Beispiel der Disco-Express der 90er Jahre. Die Besucher erwarten Sketche und Showeinlagen. Ein paar altbewährte Protagonisten müssen heuer pausieren, dafür sind aber hochkarätige Neuzugänge an Bord. Um welche Personen es sich handelt, soll jedoch noch nicht verraten werden. Für beste Tanzmusik sorgen wieder die bewährten "Franconian Soundmasters", durch den bunten Abend führen Elena Dörfler und Alexander Masel. Rei