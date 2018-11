Leerständen gilt das Augenmerk

Alexander Hitschfel "Innen vor Außen" heißt die Förderinitiative, der sich jetzt auch die Gemeinde Königsfeld angeschlossen hat. In seiner jüngsten Sitzung erklärte sich der Gemeinderat bereit, sich per Selbstverpflichtung zur Innenentwicklung zu bekennen.

Erste Bürgermeisterin Gisela Hofmann (Bürgerblock) informierte eingangs, dass das Amt für Ländliche Entwicklung darauf hingewiesen habe, dass eine neue Förderinitiative "Innen vor Außen" aufgelegt wurde. Hier würde sich für die Gemeinde Königsfeld die Möglichkeit bieten, dass die Erstellung eines Nutzungskonzept für das Grundstück der Gaststätte The in und des Rathauses auch finanziell gefördert werde, so Hofmann.

Voraussetzung sei jedoch, dass sich die Gemeinde schriftlich verpflichtet, die Innenentwicklung vor der Außenentwicklung voranzutreiben - was für Königsfeld aber kein Problem sei, da man ohnehin bereits darauf achte, Außenflächen nur dann auszusweisen, wenn es im Innenbereich keine Möglichkeit gebe.

Gemeinderat Markus Niemetz wollte wissen, wieviel Fördergelder es denn gebe, wenn sich die Gemeinde entsprechend verpflichten würde. Insgesamt könne man sowohl für das Nutzungskonzept als auch für die Machbarkeitsstudie mit einem Fördersatz von 70 Prozent der förderfähigen Kosten rechnen, sagte Rathaus-Chefin Hofmann.

Nach kurzer Diskussion fasste der Gemeinderat schließlich die für die Teilnahme am Förderprogramm notwendigen Beschlüsse. Königsfeld verpflichtete sich damit zur Innenentwicklung. Man werde vor Ausweisung weiterer Baugebiete "alle möglichen Schritte" unternehmen, auf die Privateigentümer einzuwirken, dass Brachflächen im Innenbereich einer Nutzung zugeführt werden, beziehungsweise große Grundstücke - zum Beispiel durch den Verkauf von Teilflächen - nachverdichtet werden können. Weiterhin verpflichte man sich auch weiterhin mit Nachdruck dazu, auf Privateigentümer einzuwirken, die Nutzung leer stehender Häuser durch Sanierung, Vermietung oder Verkauf sicherzustellen. Die Gemeinde Königsfeld will auch weiterhin auf die Bebauung von Flächen in geschlossener Ortslage beziehungsweise am Ortsrand hinwirken, bevor neue Baugebiete ausgewiesen würden.

Weiter wurde zugesagt, den sogenannten Vitalitätscheck, der im Zuge des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes erstellt wird, künftig in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren, damit Leerständen im Innenbereich rechtzeitig entgegengewirkt werden können. Man habe bereits mit der Erarbeitung eines Leerstands- und Baulückenkatasters ein Augenmerk auf die Baulücken gelegt, sagte Hofmann im Rahmen der Beschlussfassung. Man werde auch weiterhin alle Möglichkeiten nutzen, Bauwerber an Privateigentümer von Leerständen beziehungsweise Baulücken zu verweisen, machte die Bürgermeisterin deutlich.

Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat, dass sowohl die Machbarkeitsstudie als auch das Nutzungskonzept für die Flächen Rathaus/Gaststätte Thein durchgeführt werden soll. Die erforderlichen Mittel dafür sollen im Haushalt 2019 bereitgestellt werden. Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

16 000 Euro für die Feuerwehren

Für rund 16 000 Euro bekommen die Feuerwehren in der Gemeinde Königsfeld verschiedene Ausrüstungsgegenstände neu beschafft. Die Genehmigung dieser Ersatzbeschaffungen wurde vom Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung erteilt. Die Wunschliste hatte Bürgermeisterin Hofmann vorgestellt. Dabei gab es durchaus kritische Nachfragen. Hinterfragt wurde von den Treunitzer Gemeinderäten beispielsweise, warum die Feuerwehr Königsfeld für 300 Euro einen Hubwagen beantragt habe. Die Treunitzer Wehr haben sich einen solchen Wagen selbst aus Eigenmitteln beschafft. Und wofür brauche die Feuerwehr Königsfeld denn eine Biertischgarnitur? Schließlich: Sei eine Stehleiter für 163 Euro nicht zu teuer?

Gemeinderat Niemetz stellte sich hinter die Beschaffungswünsche: Die Königsfelder Feuerwehr habe doch ein paar "gewichtige Männer" und die könne man nicht auf eine einfache Baumarkleiter stellen, stellte er fest. Beschlossen wurde schließlich die Ersatzbeschaffung der Ausrüstungsgegenstände für insgesamt 16 025 Euro. Zuvor wurde die Verwaltung aber beauftragt, die Notwendigkeit der einen oder anderen Anschaffung nochmals zu überprüfen.