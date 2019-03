Leerrohre verringern Kosten in Welkendorf

Zum Bericht (FT vom gestrigen Freitag, Seite 11) über die Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses des Eberner Stadtrates bittet das Bauamt in der Stadt um eine Korrektur. Die Aussage: "15 000 Euro müssten Welkendorfer Bürger zahlen, um einen Glasfaseranschluss zu erhalten", ist nach Aussage der Stadt falsch.

Richtig sei, wie die Stadt mitteilte: Das Bayernwerk verlege demnächst Stromkabel in einem Kabelgraben zu jedem einzelnen Anwesen in Welkendorf. Vorgespräche mit den Anliegern hätten bereits stattgefunden. Im Zuge der Verlegearbeiten lege die Stadt Ebern - kostenlos für die Welkendorfer Bürger - kleine Leerrohre (sogenannte Speedpipes) mit in diesen Kabelgraben. Diese "Speedpipes" seien die Voraussetzung für einen späteren Ausbau mit Glasfaserkabeln. Der Vorteil bestehe darin, dass die Erdarbeiten gemeinsam genutzt werden. Die Stadt Ebern gehe in Vorleistung, wie sie betont. Damit werde die Grundlage gelegt für eine kostengünstige und schnelle Erschließung der Welkendorfer Haushalte mit Glasfaser in der Zukunft.

Würde die Stadt hier nicht vorausschauend investieren und keine "Speedpipes" verlegen, wäre der Sachverhalt anders, so die Stadt. Dann wären die Kosten für einen einzelnen Anschluss in der genannten Größenordnung von rund 15 000 Euro. Durch die vom Bauausschuss beschlossene Mitverlegung der "Speedpipes" sei dies jedoch nicht erforderlich. red