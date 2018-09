Leerrohre für ein Glasfasernetz

Ausführlich berichtete Martin Reuther vom Planungsbüro für Breitbandnetze "Reuther Netz-Planung" Weismain in Sachen Masterplan eines Glasfaserausbaus für Reichenbach. In seinen Studien, die eine Handlungsempfehlung darstellen, erfasste er die bestehende Versorgung und zeigte auch zukünftige Bedarfe auf. "Ein jetzt gebautes Glasfasernetz stellt eine Kommunikationsversorgung für die nächsten 100 Jahre dar", verdeutlichte er. Deshalb hatte er in seinen Studien auch offene Parzellen beziehungsweise vorhandene Baulücken, wo künftig Neues entstehen könne, mit aufgenommen.

Aktuell gut versorgt

Die Reichenbacher Bevölkerung sei aktuell gut versorgt. Bei allen anstehenden Tiefbauarbeiten sollen Leerrohre - als Vorbereitung für ein künftiges Glasfasernetz - mitverlegt werden. Bei der Gartenstraße wurde dies bereits berücksichtigt wie auch beim geplanten Ausbau der KC 24. "Die KC 24 stellt einen wichtigen Schritt dar. Wir sind dann schon recht weit", freute er sich. Die Telekom nähere sich zwar schrittweise der Glasfaser, baue aber weiterhin insbesondere auf Kupfer: "Das Kupfernetz ist der Telekom ihr Gold". Deshalb werde Glasfaser vielerorts von kommunaler Seite aus angegangen. Die Möglichkeiten von Glasfaser seien schier unerschöpflich; man kratze derzeit erst am Fußboden der Kapazität. Heutzutage bereits Standard sei die Einrichtung von Hotspots. Mögliche Standorte für diese öffentlichen drahtlosen Internetzugangspunkte seien die ehemalige Schule, die Bushaltestelle, der Bereich Rennsteigstraße 16 sowie das Rathaus. Der Breitband-PoP (Point of Presence) solle im Rathaus installiert werden."Das ist ein guter Standort, da er sehr zentral ist und man kurze Leitungswege hat", verdeutlichte er. An diesen zentralen Netzknoten würden alle Punkte - 336 an der Zahl - angeschlossen. Dies erfolge über Hauptkabel zu den jeweiligen Haupt-Netzverteilern.

"Wichtig ist es, dabei genügend Kapazität vorzusehen, damit später eine ausreichende Versorgung vorhanden ist", betonte er. Für den Umbau und die Sanierung der ehemaligen Schule mit Turnhalle erhält die Gemeinde Reichenbach ebenfalls einen Zuschuss von 90 Prozent über die Förderoffensive Nordostbayern, teilte Bürgermeisterin Karin Ritter mit.

Die erste Stufe des VgV-Verfahrens für Architektenleistungen ist abgeschlossen. Teilnahmeanträge haben die Architekten/Stadtplaner Horstmann + Partner PartGmbB aus Bayreuth sowie das Ing.-Büro GmbH Koenig und Kühnel aus Weitramsdorf abgegeben. Das Büro Rechtsanwälte Heussen aus München wird die beiden Bewerbungen prüfen und anschließend - im zweiten Verfahrensschritt - mit der Vorstellung der Büros und der Vorlage der Kosten vorbereiten. Die Architekturbüros sollen sich bei einer Sitzung vorstellen.

Grünes Licht gab es für den Bauantrag von Konrad Neubauer auf Errichtung zweier Carports an das bestehende Wohnhaus.

Reichenbach nicht dabei?

Unter Sonstiges verwies die Bürgermeisterin auf die Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung und Verkehr mit Vorstellung des neuen Radwegenetzes am kommenden Montag. Im Vorfeld sei ihr zu Ohren gekommen, dass Reichenbach nicht beinhaltet sei. Nachdem man die ganzen Planungen in Reichenbach auf den Radweg ausgerichtet habe, hofft sie, dass dies eine Fehlinformation sei. Da die Sitzung öffentlich ist, will auch ein Teil des Gemeinderats als Zuhörer beiwohnen. hs