LEDs für die Ortsteile

Informationen zur Kommunalwahl am 15. März 2020 stehen auf der Agenda der Lonnerstadter Gemeinderatssitzung am Montag, 29. Juli. Zudem wird die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Ailsbach und Fetzelhofen auf energiesparende LED-Leuchtmittel vergeben. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind neben Bauangelegenheiten auch der Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nummer 4 "Höchstadter Straße" und zum Bebauungsplan Nummer 11b "Wohngebiet am Sportgelände" (hier im beschleunigten Verfahren). Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus. red