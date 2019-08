Tradition, Geselligkeit und Dorfleben werden beim Ginolfser Backhausfest hoch gehalten und für Einheimische und Gäste geichermaßen erlebbar. Der Geruch von frischem Brotteig und der Rauch vom Holzfeuer liegen in der Luft,wenn beim 34 .Ginolfser Backhausfest am Samstag, 10., und Sonntag, 11. August nach alter Tradition das Backhaus in der Dorfmitte befeuert wird. Livebands sorgen an den beiden Tagen für Stimmung, und der Sonntagnachmittag wird von festlicher Blasmusik begleitet. sek